Irakische Militärs starten Offensive von Nordwesten auf Mossul

Die irakischen Regierungstruppen rücken nun auch vom Nordwesten auf die teilweise vom IS kontrollierte Stadt Mossul vor. Die Eröffnung einer zweiten Front solle die Eliteeinheit CTS unterstützen, die vom Süden her auf die Stadt vordringt. Das offenbarte ein Militärkommandant der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.