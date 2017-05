Interpol streicht Kiewer Ex-Präsident Janukowitsch von der Fahndungsliste

Quelle: Sputnik Interpol streicht Kiewer Ex-Präsident Janukowitsch von der Fahndungsliste

Die in Lyon ansässige internationale Polizeibehörde Interpol sucht nicht mehr nach dem früheren ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch. Die Behörde kam damit einem Ersuchen der britischen Anwälte des 66-Jährigen nach, bestätigte das Kiewer Interpol-Büro der Internetseite Ukrajinska Prawda am Mittwoch. Die Vorwürfe gegen den Ex-Staatschef und seinen ältesten Sohn Alexander seien politisch motiviert, und es mangele an Beweisen.