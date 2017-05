Deutsche Piloten beenden NATO-Luftraumüberwachung über Baltikum

Die Bundeswehr hat nach acht Monaten ihre Beteiligung an der Mission der Nordatlantischen Allianz zur Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen beendet. Ein Luftwaffen-Geschwader übergab am Mittwoch das Kommando an der estnischen Luftwaffenbasis Ämari an Spanien. Für den Einsatz waren seit Ende August 2016 fünf "Eurofighter" und wechselnde Kontingente deutscher Soldaten auf dem Stützpunkt in Estland stationiert, meldet dpa.