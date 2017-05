Russlands EU-Botschafter wirft Macron Einschränkung der Pressefreiheit vor

Der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow hat Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen sich sein Land in den französischen Präsidentschaftswahlkampf einmischt. Präsident Wladimir Putin unterstütze nach seinem Wissen keinen der Kandidaten. Dies erklärte der Diplomat am Mittwoch in Brüssel, meldet dpa.