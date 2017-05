Wladimir Putin: Sanktionen gegen Türkei werden schrittweise aufgehoben

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan haben sich auf einen Abbau der russischen Sanktionen geeinigt. Das teilte der russische Staatschef nach einem Treffen am Mittwoch in Sotschi mit. Die Sanktionen gegen türkische Waren und Dienstleistungen würden in naher Zukunft aufgehoben. Bis auf Weiteres sei etwa die Einfuhr türkischer Tomaten zum Schutz russischer Produzenten verboten, berichtet dpa.