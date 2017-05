Deutschland will sich nicht auf Ende von Grenzkontrollen festlegen

Quelle: www.globallookpress.com

Die Bundesregierung weist die Forderung der EU-Kommission nach einem Ende der Grenzkontrollen in sechs Monaten zurück. Zwar sei das Ziel zu begrüßen, zum so genannten Schengen-Raum zurückzukehren, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, am Mittwoch in Berlin. Ob aber in sechs Monaten ein Verzicht auf Kontrollen an den deutschen Grenzen zu verantworten sei, "das lässt sich heute wirklich nicht belastbar sagen".