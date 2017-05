Österreich führt schärfere Strafen für Staatsverweigerer ein

Die rot-schwarze Koalition in Wien beschloss am Mittwoch, den Straftatbestand "Staatsfeindliche Bewegung" einzuführen. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur mit. Die Gesetzesnovelle soll die letzten Schlupflöcher im Zusammenhang mit so genannten Reichsbürgern stopfen, erklärte Justizminister Wolfgang Brandstetter. "Die Mitglieder dieser Bewegungen versuchen, Parallelgesellschaften aufzubauen und sich jeglicher Verpflichtungen zu entziehen", zitiert dpa den Minister.