Studium in Baden-Württemberg wird für Nicht-Europäer kostenpflichtig

Studenten aus Nicht-EU-Ländern müssen im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg künftig Gebühren zahlen. Ein entsprechendes Gesetz beschloss der Landtag in Stuttgart am Mittwoch. Vom Wintersemester 2017/18 an werden somit 1.500 Euro pro Semester fällig. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Studierende aus ärmeren Regionen.