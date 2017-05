Neuer mazedonischer Parlamentspräsident nimmt Amtsgeschäfte auf

Mit einem Tag Verzögerung hat der neue mazedonische Parlamentspräsident Talat Xhaferi am Mittwoch seine Amtsgeschäfte aufgenommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Nachdem die bisherige Regierungspartei VMRO des langjährigen Regierungschefs Nikola Gruevski am Tag zuvor noch den Zutritt Xhaferi zu seinen Amtsräumen verhindert hatte, konnte dieser jetzt die Schlüssel zur Volksvertretung und die Dienstsiegel in Empfang nehmen.