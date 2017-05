Studie: Mehrheit der Deutschen will nie auf Bargeld verzichten

Trotz fortschreitender Digitalisierung will die große Mehrheit der Deutschen niemals vollständig auf Bargeld verzichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Bankhauses ING-Diba unter Verbrauchern in 13 EU-Ländern sowie in den USA und Australien. Danach stimmten 84 Prozent der Befragten in Deutschland der Aussage zu: "Ich werde nie vollkommen ohne Bargeld auskommen wollen." Nur in Italien sei der Anteil mit 85 Prozent noch höher. Der europäische Durchschnitt liegt bei 76 Prozent.