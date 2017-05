Arbeitslosenzahl in Deutschland weiter gesunken

Die anziehende Konjunktur bringt dem Jobmarkt in Deutschland eine kräftige Frühjahrsbelebung. Die Zahl der Arbeitslosen sank im April auf 2,569 Millionen und damit in etwa so stark wie dies für die Jahreszeit üblich sei, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Es seien demnach 93.000 weniger als im März und 175.000 weniger als vor einem Jahr ohne Arbeit.