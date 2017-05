Ein weiterer russischer Militärberater in Syrien tot

Der russische Oberstleutnant Alexei Butschelnikow, der in Syrien als Militärberater im Einsatz war, wurde getötet. "Während der Kampfausbildung hat ein Scharfschütze der Kämpfergruppen eine syrische Militäreinheit beschossen", teilte das russische Verteidigungsministerium in einer offiziellen Pressemeldung am Dienstag mit. Ort und Datum des Vorfalls wurden bislang nicht präzisiert.