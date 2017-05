Spitzen der Konfliktparteien in Libyen treffen sich erstmals wieder persönlich

Erstmals seit mehr als einem Jahr haben sich die beiden größten Gegner im libyschen Bürgerkrieg persönlich getroffen. Die Gespräche des Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch und des Generals Chalifa Haftar am Dienstag in Abu Dhabi sollen darauf abzielen, "eine Lösung für die politische und wirtschaftliche Krise des Landes zu finden", zitiert dpa einen Sprecher der libyschen Regierung in Tripolis. Dies könne als Zeichen für eine Annäherung der Konfliktparteien gesehen werden.