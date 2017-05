Gabriel fordert einheitliche Afrikapolitik in Europa

Quelle: www.globallookpress.com Gabriel fordert einheitliche Afrikapolitik in Europa

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich in Äthiopien für eine einhelligere Afrikapolitik in Europa ausgesprochen. Das teilte die deutsche Presse-Agentur am Dienstag mit. "Es gibt noch zu häufig zu unterschiedliche Herangehensweisen an Entwicklungen in Afrika", erklärte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit dem Kommissionsvorsitzenden der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, in Addis Abeba.