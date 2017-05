China verschärft Vorschriften für Nachrichtenportale und Netzbetreiber

Peking hat am Dienstag neue Vorschriften herausgegeben, die die Kontrolle der Online-Nachrichtenportale und Netzwerkbetreiber durch die Kommunistische Partei verschärfen. Künftig muss die redaktionelle Führung aller Nachrichtenportale von der Partei zugelassen sein. In der Berichterstattung müssen sich die Online-Medien an die gleichen Richtlinien halten, die schon für traditionelle Medien gelten. Damit soll sichergestellt werden, dass auch sie der von der Partei vorgegebenen Linie folgen.