Quelle: Reuters Bosch verkauft Anlassergeschäft an China

Der Technologiekonzern Bosch hat seine jahrelang defizitäre Sparte Starter und Generatoren (SG) nach China veräußert. Der Kaufvertrag mit dem Autozulieferer ZMJ und dem Investor CRCI sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte Bosch mit. Der Preis werde nicht veröffentlicht. Der neue Eigentümer aus China wolle alle knapp 7.000 Mitarbeiter in 14 Ländern weltweit übernehmen. Der Hauptsitz bleibe jedoch in Stuttgart.