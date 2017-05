18 Verletzte bei Busunfall im Iran – Zwei Deutsche tot

Quelle: www.globallookpress.com 18 Verletzte bei Busunfall im Iran – Zwei Deutsche tot (Symbolbild)

Zwei deutsche Touristen sind bei einem Busunfall im Südiran ums Leben gekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA gab es bei dem Unglück am Montagabend in der Provinz Fars auch 18 weitere Verletzte. Zwei von ihnen sollen sich im kritischen Zustand befinden und seien mit einem Hubschrauber in ein nahelegendes Krankenhaus transportiert worden.