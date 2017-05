Russland verteilt Hilfsgüter unter fast 1.500 Syrern

Das Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt sechs humanitäre Aktionen durchgeführt. Das gab das Zentrum in seinem Bericht am frühen Dienstagsmorgen mit. Insgesamt bekamen 1.492 Bewohner der syrischen Provinzen Aleppo, Latakia und Es Suweida rund 4,8 Tonnen humanitäre Hilfe.