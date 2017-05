Umfrage: Die meisten Deutschen für Fortbestand der großen Koalition

Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen Fortbestand der großen Koalition aus Union und SPD. 43,6 Prozent sprachen sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA dafür aus, dass die CDU/CSU nach der Bundestagswahl im September an der neuen Regierung beteiligt ist. Mit 47,4 Prozent ist der Wunsch einer Regierungsbeteiligung der SPD noch größer, berichtet Reuters.

Allerdings sprechen sich mehr Umfrageteilnehmer dafür aus, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt, als dass der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz Regierungschef wird. Bei den kleineren Parteien liegen die Grünen mit 26,8 Prozent in der Frage vorn, ob sie an der Regierung beteiligt werden sollen. Die FDP erzielt einen Wert von 23,5 Prozent und die Linke von 18,2 Prozent. Dabei sind 59,7 Prozent der Deutschen sind dagegen, dass die AfD in den Bundestag kommt. Einen Einzug in das Parlament wünschen sich lediglich 17,6 Prozent.