US-Außenministerium gibt Reisewarnung für Europa heraus

Quelle: www.globallookpress.com US-Außenministerium gibt Reisewarnung für Europa heraus

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat erneut für ihre Bürger eine Warnung für Reisen nach Europa ausgesprochen. Grund sei die anhaltende Terrorgefahr, teilte das US-Außenministerium in Washington am Montag mit. Terroranschläge in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien würden zeigen, dass Gruppen wie die Terrormiliz „Islamischer Staat“ und Al-Kaida weiterhin zur Planung und Durchführung von Anschlägen fähig seien, zitiert die Deutsche Presse-Agentur die Mitteilung.