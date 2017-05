Österreichs Außenminister Kurz trifft zu Gesprächen in Libyen ein

Quelle: www.globallookpress.com Österreichs Außenminister Kurz trifft zu Gesprächen in Libyen ein

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz ist zu Gesprächen über die Flüchtlingskrise und österreichische Wirtschaftsinteressen am Montag in Libyen eingetroffen. Die Reise wurde wegen Sicherheitsbedenken vorher nicht angekündigt. Der Diplomat wollte unter anderem in der Hauptstadt Tripolis mit der Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayiz as-Sarradsch zusammenkommen.