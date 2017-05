Dutzende Festnahmen bei Mai-Demonstrationen in Istanbul

Bei Demonstrationen zum Tag der Arbeit hat es in der türkischen Metropole Istanbul dutzende Festnahmen gegeben. 70 Menschen habe die Polizei im Stadtteil Beşiktaş in Gewahrsam genommen, berichtete der Sender NTV am Montag. Im Stadtteil Mecediyeköy soll es nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen sein. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von 207 Festnahmen.