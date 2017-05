Französische Truppen töten 20 Terroristen in Mali

Quelle: www.globallookpress.com Französische Truppen töten 20 Terroristen in Mali (Archivbild)

Französische Truppen haben im westafrikanischen Mali mindestens 20 Terroristen getötet. Bei der Militäraktion am Wochenende seien zunächst Depots von Terrorgruppen in einem Waldgebiet an der Grenze zu Burkina Faso aus der Luft beschossen worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Paris am Sonntag. Französische Soldaten hätten danach Waffen, Munition, Raketenwerfer und Bomben-Bauteile sichergestellt.