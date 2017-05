Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zu Besuch in Somalia

Quelle: www.globallookpress.com Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zu Besuch in Somalia (Symbolbild)

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen Besuch im krisengeschüttelten afrikanischen Land Somalia angetreten. Er landete am Montagmorgen in der Hauptstadt Mogadischu, um am militärisch gesicherten Flughafen politische Gespräche zu führen. Gabriel sagte wegen der drohenden Hungersnot am Horn von Afrika Hilfen in Millionenhöhe zu.