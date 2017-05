Türkei und Aserbaidschan starten gemeinsame Militärübungen

Quelle: Sputnik

Am Montag haben Streitkräfte der Türkei und Aserbaidschans gemeinsame militärisch-taktische Übungen gestartet. Bei den Manövern werden Panzerwagen, Geschütze, Kampf- und Transporthubschrauber sowie Fla-Systeme eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Baku werden die Übungen am 5. Mai zu Ende gehen.