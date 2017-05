Unbekannte setzen Schwedens größte Moschee in Brand

Quelle: Reuters Unbekannte setzen Schwedens größte Moschee in Brand (Symbolbild)

In der größten schiitischen Moschee Schwedens hat es in der Nacht zu Montag einen Brand gegeben, berichtet der schwedische Fernsehsender SVT. Die Imam-Ali-Moschee liegt in der Gemeinde Järfälla im Norden der Hauptstadt Stockholm. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass das Feuer außerhalb des Gebäudes gelegt worden sei.