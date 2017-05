Venezuelas Regierung hebt Mindestlohn an

Quelle: www.globallookpress.com Venezuelas Regierung hebt Mindestlohn an

Mitten in der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro eine Erhöhung des Mindestlohns angeordnet. "Ich muss dafür sorgen, dass das Volk Arbeit, Bildung, Gesundheit und Obdach hat", sagte der Staatschef am Sonntag in der Hauptstadt Caracas. Durch ebenfalls erhöhte Lebensmittelsubventionen steige so das Grundeinkommen der Venezolaner real auf 200.000 Bolívar.