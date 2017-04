Kuwaitischer FIFA-Funktionär tritt angesichts von Korruptionsvorwürfen zurück

Der einflussreiche Sportpolitiker und FIFA-Spitzenfunktionär Scheich Ahmad Al-Fahad Al-Sabah tritt angesichts von Korruptionsvorwürfen zurück. In einer Erklärung der asiatischen Olympia-Verbände (OCA), hieß es am Sonntag, der Kuwaiter werde am 9. Mai in Bahrain nicht erneut für das FIFA-Council kandidieren. Al-Sabah ist möglicherweise indirekt durch das Geständnis des Fußball-Funktionärs Richard Lai vor einem New Yorker Gericht belastet worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.