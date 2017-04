Türkische Behörde nennt Grund für Wikipedia-Sperrung: Kritische Inhalte

Der Grund für die Sperrung des Onlinelexikons Wikipedia in der Türkei ist nach Angaben der türkischen Telekommunikationsbehörde der Vorwurf, das Land unterstütze Terrororganisationen. "Trotz aller Bemühungen wurde der Inhalt, der fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen, nicht gelöscht", teilte die Behörde auf Twitter mit. Da es nicht möglich sei, nur bestimmte Inhalte auf Wikipedia zu blockieren, sei die gesamte Plattform gesperrt worden.

Die Behörde forderte Wikipedia auf, mit den betroffenen Inhalten "zu tun was nötig ist". Auf welche Inhalte sich die Behörde genau bezieht, war zunächst unklar, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Behörden hatten den Zugang zu Wikipedia am Samstag blockiert. Auch am Sonntag war das Online-Lexikon von der Türkei aus nicht zu erreichen. Die Sperre schien für alle Sprachen in Kraft zu sein.