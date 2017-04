Syrische Milizen melden große Erfolge gegen IS nahe Tabka-Staudamm

Quelle: Reuters

Syrische Milizen haben nach eigenen Angaben die Terrormiliz "Islamischer Staat" in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Tabka deutlich zurückgedrängt. Man habe sechs weitere Bezirke der Stadt befreit. Die Islamisten würden nur noch den nördlichen Teil der Ortschaft direkt am größten Staudamm Syriens kontrollieren, erklärten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Sonntag. Zurzeit würden die befreiten Viertel durchkämmt.