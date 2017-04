Afghanistans Sicherheitskräfte töten mindestens 43 Terroristen

Quelle: Reuters (Archivbild)

Am vergangenen Tag sind bei Anti-Terror-Operationen in Afghanistan mindestens 43 Extremisten getötet worden. Weitere acht hätten Verletzungen erlitten, hieß es in einem Statement des Innenministeriums in Kabul. 17 der getöteten Kämpfer sollen demnach der Terrormiliz "Islamischer Staat" angehört haben. Insgesamt führten die Nationalverteidigungskräfte des Landes acht Einsätze in den Provinzen Kunar, Wardak, Nangarhar, Zabul, Lugar und Kunduz durch.