Acht Tote bei Absturz eines Militärflugzeugs in Kuba

Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Kuba sind alle acht Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine scheiterte am Samstag in einem bergigen Gebiet im Nordwesten des Landes. Über die Ursache des Absturzes wurde zunächst nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur EFE berichtete jedoch unter Berufung auf eine Quelle, dass zu der Katastrophe ein technisches Versagen eines Triebwerkes geführt haben könnte. Die Untersuchung des Flugzeugunglücks geht weiter.