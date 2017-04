Einflussreicher Warlord ruft Taliban zu Frieden in Afghanistan auf

Quelle: Reuters Einflussreicher Warlord ruft Taliban zu Frieden in Afghanistan auf

Einer der berüchtigtsten afghanischen Kriegsherren hat die Taliban zur Beendigung ihres Kampfes gegen die Regierung und zur Aufnahme von Verhandlungen aufgerufen. "Ich lade euch ein, euch der Friedenskarawane anzuschließen und diesen sinnlosen und unheiligen Krieg zu beenden", Gulbuddin Hekmatjar am Samstag vor Politikern und Anhängern in der Provinz Laghman. "Ich will ein friedliches, stolzes, unabhängiges und islamisches Afghanistan", zitierte Reuters den Anführer der Hesb-i-Islami-Miliz.