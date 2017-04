Angela Merkel weist Kritik am deutschen Exportüberschuss zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik am deutschen Exportüberschuss zurückgewiesen. "Richtig ist, dass wir auch nach innen investieren müssen", sagte die CDU-Politikerin am Samstag. Deutschland habe in die Forschung investiert. Viel mehr Möglichkeiten gebe es im Straßenverkehr, bei der Digitalisierung und dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur. "Aber ich sage auch ganz selbstbewusst: Wir sind auch stolz darauf, dass unsere Produkte auf der Welt gefragt sind", erklärte Merkel.