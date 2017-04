EU-Gipfel beschließt Leitlinien für Brexit-Verhandlungen

Quelle: www.globallookpress.com EU-Ratspräsident Donald Tusk ruft 27 restliche Mitgliedsstaaten zur Einheit auf

Die 27 EU-Staaten haben am Samstag die Leitlinien für die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien beschlossen. Man habe ein "entschiedenes und faires" Mandat beschlossen, twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk während eines EU-Gipfels in Brüssel. Damit ist der Weg für die EU-Kommission frei, eine ausführliche Verhandlungslinie mit der britischen Regierung auszuarbeiten. Die eigentlichen Verhandlungen sollen aber erst nach den britischen Unterhauswahlen am 8. Juni beginnen, berichtet Reuters.