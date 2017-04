Russland bittet Interpol um Hilfe bei Fahndung nach ukrainischem Ex-Regierungschef Arseni Jazenjuk

Quelle: Sputnik Russland bittet Interpol um Hilfe bei Fahndung nach ukrainischem Ex-Regierungschef Arseni Jazenjuk. Auf dem Bild: Arseni Jazenjuk besucht ein Schießplatz im Gebiet Lwow. 21.10.2014

Russlands Ermittlungskomitee verfügt nach eigenen Angaben über Beweise dafür, dass der ukrainische Ex-Ministerpräsident Arseni Jazenjuk zwischen 1994 und 1995 an Kriegshandlungen in Tschetschenien teilgenommen hat. Demnach soll der Politiker mindestens bei zwei Gefechten in Grosny gegen russische Truppen gekämpft sowie an Folter und Hinrichtung von Gefangenen teilgenommen haben. Am Freitag hat die russische Staatsanwaltschaft die Interpol um Hilfe bei der Fahndung nach Arseni Jazenjuk gebeten.