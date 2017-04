Flughafen Berlin-Tegel kann Flugverkehr wieder aufnehmen - Polizeieinsatz dauert an

Quelle: www.globallookpress.com Flugverkehr in Berlin-Tegel eingestellt

Wegen eines verdächtigen Koffers ist am Berliner Flughafen Tegel am Samstagmittag der Flugverkehr für eine Zeit lang eingestellt worden. Ankommende Flüge wurden umgeleitet. Spezialisten des Landeskriminalamtes rückten aus, um das Gepäckstück zu untersuchen. Das Terminal wurde geräumt und abgesperrt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Später twitterte die Polizei Berlin, dass der Flugverkehr im Airport wiederaufgenommen werden könne. Der Einsatz dauerte aber an.