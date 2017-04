Russland verteilt unter Syrern sieben Tonnen Hilfsgüter bei acht humanitären Einsätzen

Quelle: Sputnik Russland verteilt unter Syrern sieben Tonnen Hilfsgüter bei acht humanitären Einsätzen (Archivbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden acht karitative Aktionen durchgeführt. Unter über 3.100 Syrern wurden fast sieben Tonnen Hilfsgüter verteilt. Sechs humanitäre Einsätze fanden im Gouvernement Aleppo statt, zwei weitere in den Provinzen Latakia und Dera. Ins Dorf Bhamra nordöstlich von Latakia wurden 300 Nahrungsmittelsets, bestehend aus Reis, Fleischkonserven, Zucker und Tee, befördert.