Berüchtigter Abu-Sayyaf-Kommandant auf Philippinen getötet

Quelle: www.globallookpress.com Berüchtigter Abu-Sayyaf-Kommandant auf Philippinen getötet (Archivbild)

Ein wegen Entführungen von Ausländern berüchtigter Anführer der islamischen Terrorgruppe Abu Sayyaf ist auf den Philippinen getötet worden. Alhabsi Misaya sei am Freitag bei Gefechten mit Regierungstruppen auf der Insel Jolo rund 1.000 Kilometer südlich von Manila gestorben, teilte der Militärchef des Landes, General Eduardo Ano, am Samstag mit. Der Terrorist soll Dutzende Seeleute aus Malaysia, Indonesien und Vietnam von Schiffen in Gewässern nahe der Philippinen entführt haben.