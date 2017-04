Zusammenstöße bei erstem Generalstreik in Brasilien seit Jahrzehnten

Beim ersten Generalstreik in Brasilien seit mehr als zwei Jahrzehnten ist es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. In Rio de Janeiro setzten Sicherheitskräfte Gummigeschosse und Tränengas gegen vermummte Protestler ein. Demonstranten wiederum setzten in der Metropole mindestens acht Stadtbusse in Brand.