Polizei auf Lesbos räumt besetztes Gebäude und nimmt 23 Migranten fest

Quelle: www.globallookpress.com

Die griechische Polizei hat am Freitag mehrere Migranten und Aktivisten auf der Insel Lesbos festgenommen, meldet dpa. Am frühen Morgen drangen Bereitschaftspolizisten in ein verlassenes Gebäude der Inselhauptstadt Mytilini ein und nahmen 23 Migranten aus Iran, Afghanistan, Irak und Pakistan fest. Zudem seien sechs Deutsche, zwei US-Amerikaner und andere Aktivisten aus Österreich, Spanien, und Griechenland gefasst worden.