Rechtsextreme und rassistische Straftaten in Österreich deutlich gestiegen

Die Zahl der rechtsextrem und rassistisch motivierten Straftaten in Österreich ist im zweiten Jahr in Folge gestiegen. Das ging am Freitag nach Angaben der Grünen aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor, meldet dpa. Im vergangenen Jahr wurden 1313 Fälle registriert, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl war im Jahr 2014 noch um fast die Hälfte niedriger. Einen deutlichen Anstieg der Anzeigen gab es wegen Verhetzung, vor allem in sozialen Medien.