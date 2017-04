Rund 100 Menschen bei Sturm auf mazedonisches Parlament verletzt

Bei einem Sturm von Anhängern der bisherigen Regierung in Mazedonien auf das Parlament in Skopje sind rund 100 Personen verletzt worden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Innenministerium des Landes. Unter den Verletzten seien drei Abgeordnete und 22 Polizisten. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.