SPD sackt in Umfrage bundesweit weiter ab

Quelle: www.globallookpress.com SPD sackt in Umfrage bundesweit weiter ab

Die Sozialdemokraten sind in einer neuen Umfrage weiter zurückgefallen. Die SPD kam nur noch auf 29 Prozent, was drei Punkte weniger als im ZDF-„Politbarometer“ von Anfang April ist, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. CDU/CSU können in der am Freitag veröffentlichten Umfrage zwei Punkte auf 37 Prozent zulegen.