Kongolese wegen angeblichem Kontakt zu Anis Amri in Italien festgenommen

Am Freitagmorgen hat die Polizei im italienischen Brindisi einen Anti-Terror-Einsatz durchgeführt, berichtet das Nachrichtenportal Rai News. Dabei wurde ein kongolesischer Staatsbürger gefasst, der in Verdacht steht, zu einer Berliner Terrorzelle zu gehören. Dem Festgenommenen 27-jährigen Lutumba N. wird unter anderem vorgeworfen, in Verbindung zu dem Attentäter von Berlin, Anis Amri, gestanden zu haben.