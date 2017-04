Hauseinsturz auf Baustelle in Kolumbien fordert mindestens fünf Menschenleben

Am Donnerstag ist ein noch im Bau befindliches, mehrstöckiges Gebäude in der kolumbianischen Stadt Cartagena de Indias plötzlich in sich zusammengebrochen. Bei dem Hauseinsturz kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, weitere 20 erlitten Verletzungen. Die Behörden der Stadt vermuten zudem noch sieben Menschen unter den Trümmern, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.