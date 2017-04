Russland überreicht Syrern sechs Tonnen humanitäre Hilfe

Quelle: www.globallookpress.com Russland überreicht Syrern sechs Tonnen humanitäre Hilfe (Symbolbild)

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien sechs humanitäre Operationen in Syrien durchgeführt. Das gab die Organisation in ihrem Bericht am Freitag bekannt. Binnen einem Tag haben insgesamt 1.893 Menschen rund sechs Tonnen Hilfsgüter bekommen.