Kurden vermelden Tod von 17 türkischen Soldaten im Norden Syriens

Quelle: www.globallookpress.com Kurden vermelden Tod von 17 türkischen Soldaten im Norden Syriens (Symbolbild)

An der Grenze zu der Türkei in Norden Syriens dauern Kämpfe zwischen kurdischen Formierungen und der türkischen Armee an. Die Kurdenmiliz YPG sprach von 17 türkischen Soldaten, die im Kanton Afrin getötet wurden, berichtete die kurdische Agentur Firat am Freitag. Demnach zerstörte die YPG auch einen Schützenpanzer der türkischen Armee.