Proteste gegen neuen albanischen Parlamentspräsidenten in Mazedonien

In der mazedonischen Hauptstadt Skopje protestieren aufgebrachte Anhänger des langjährigen Regierungschefs Nikola Gruevski gegen die Wahl eines neuen Präsidenten der Volksvertretung. Am Donnerstag sind sie sogar in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Dass eine Mehrheit aus bisher oppositionellen Sozialdemokraten und Abgeordneten der albanischen Minderheit den Albaner Talat Xhaferi zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt haben, stuft Gruevskis Partei als "Putsch" ein.