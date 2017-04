Syrische Schwimmerin Yusra Mardini wird UN-Sonderbotschafterin

Quelle: www.globallookpress.com Syrische Schwimmerin Yusra Mardini wird UN-Sonderbotschafterin

Die in Berlin lebende syrische Schwimmerin Yusra Mardini ist zur Sonderbotschafterin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR ernannt worden. Das teilte die Organisation am Donnerstag in Genf mit. „Ich möchte die Botschaft weiter verbreiten, dass Flüchtlinge normale Menschen sind, die in traumatischen und verheerenden Umständen leben, und zu außergewöhnlichen Dingen fähig sind, wenn sie die Möglichkeit bekommen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur die 19-Jährige.